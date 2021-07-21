Киев с начала года посетили более 800 тыс. туристов

С начала 2021 года Киев посетили 308 тыс. иностранных и более 500 тысяч внутренних туристов, сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"По данным Госпогранслужбы, больше всего иностранных туристов приехало из США - 26 576 человек. На втором месте Израиль - 22 684 человек, а замыкает "первую тройку" Турция - 21057 туристов. В список стран, откуда приехало больше туристов, вошли также Германия, Беларусь, Саудовская Аравия, Азербайджан, Великобритания, Грузия и Индия", - сообщила Хонда.

По ее словам, развитие туризма после пандемии станет для Киева одним из главных приоритетов. Для повышения туристической привлекательности в городе сейчас реализуется ряд важных проектов. В частности, недавно в Киеве начала свою работу "Академия гостеприимства" для подготовки добровольных помощников в сфере туризма. Также в столице планируют создание инклюзивного туристического маршрута, объединяющего самые знаменитые достопримечательности.

Марина Хонда добавила, что с начала года собрано 22,5 млн грн туристического сбора.