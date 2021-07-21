ГФС разоблачила схему расхищения средств на ремонтах киевских больниц: проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ"

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины по итогам обысков в КП "Инженерный центр" установили схему расхищения средств на ремонтах больниц в Киеве, сообщает пресс-служба ГФС.

"Налоговая милиция провела обыски в КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". По результатам обысков в КП "Инженерный центр" обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ в том числе помещений медицинских учреждений г. Киев. Досудебным расследованием установлено аффилированное лицо, которое имеет непосредственное влияние на распределение бюджетных средств КП "Инженерный центр" и КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Также установлен ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществлялось хищение бюджетных средств", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Было установлено, что предприятия-генподрядчики, в свою очередь, получив денежные средства от коммунальных предприятий, документально привлекали предприятия с признаками фиктивности с целью завышения стоимости выполненных работ и занижения уплаты налогов.

"Правоохранители установили, что в период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении работ по заказу генподрядчика, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители осуществили умышленное уклонение от уплаты налогов, а именно занизили налог на добавленную стоимость на сумму более 12 млн грн", - отметил глава ГФС Вадим Мельник.