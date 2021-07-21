Вспышка кишечных инфекций в Харькове произошла из-за некачественных суши, источник инфекции не установлен

Харьковский областной лабораторный центр завершил эпидемрасследование в связи со вспышкой кишечных инфекций среди посетителей и работников ресторана "Якитория".

"Считаем, что основной причиной вспышки было употребление некачественного пищевого продукта (суши), изготовленного в условиях неудовлетворительного санитарного состояния производства. Обстоятельствами, которые способствовали возникновению вспышки, было несоблюдение требований санитарного законодательства при приготовлении, хранении и реализации готовых блюд (суши)", - сообщается на официальном сайте лабцентра.

Вместе с тем, эпидемиологи не смогли установить источник инфекции.

"Источник инфекции не установлен... В ходе расследования достоверно установить общее количество и непосредственно работающих лиц в учреждении и провести их обследование не представилось возможным. Указанное не исключает наличия среди них больных или бактерионосителей сальмонеллезной инфекции, то есть вероятного источника", - говорится на сайте лабцентра.

Противоэпидемические мероприятия завершены.

По данным учреждений здравоохранения все больные закончили лечение и выписаны в удовлетворительном состоянии. У 45-ти больных диагноз сальмонеллез подтвержден лабораторно выделением сальмонеллы (S.enteritidis), еще у 45-ти больным диагноз сальмонеллез установлен клинически, эпидемиологически. У 12-ти больных выявлены другие возбудители группы кишечных инфекций.

Исследования по подтверждению и идентификации выделенных культур сальмонелл завершены. Культуры сальмонелл, выделенные от больных, из объектов внешней среды и готовых блюд идентичны по культуральным, биохимическим, серологическими свойствами и чувствительностью к антибактериальным препаратам.

"Подтверждение идентичности выделенных культур сальмонелл свидетельствует о едином источнике инфекции и этиологическим факторе возникновения вспышки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 17 июня в Харькове была зафиксирована вспышка кишечных инфекций. Опрос больных при госпитализации свидетельствует, что заболевшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд (преимущественно суши) в заведении общественного питания ООО "Ресторация №1" (рестораны "Якитория", "Мафия").

По факту отравления людей было открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

В общей сложности за помощью к медикам обратились 90 человек, в т.ч. 19 детей.

23 августа в Харьковском областном лабораторном центре сообщили, что вероятной причиной возникновения вспышки кишечных инфекций были некачественные суши.