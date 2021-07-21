Взрывное устройство во Львовском аэропорту не обнаружено, сумку подорвали

Полицейские вывезли с территории Львовского международного аэропорта подозрительную сумку в безопасное место и подорвали ее, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Предварительно, взрывчатки в сумке не обнаружили", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось, около 09:25 в среду в полицию поступило сообщение от службы безопасности международного аэропорта "Львов" о том, что в аэропорту обнаружили сумку, в которой может быть взрывчатка.

Из здания аэропорта эвакуировали более 300 пассажиров и сотрудников предприятия. Полицейские также провели осмотр аэропорта и прилегающей территории и не обнаружили взрывоопасных предметов.