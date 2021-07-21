В Ровно проведут внеплановую проверку химически опасных предприятий

В Ровно в среду состоялось оперативное заседание комиссии технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в связи с ситуацией, которая сложилась на предприятии "Ривнеазот", сообщил городской голова Александр Третяк.

"По результатам заседания комиссия приняла решение провести внеплановую проверку химически опасных предприятий города, проверить также и потенциально опасные объекты (с массовым пребыванием людей), которые работают на территории громады. Решено провести симуляционные учения по реагированию в ЧС. Также учения пройдут новые руководители Ровенского горисполкома и их работники", - написал Третяк в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что будет проведено отдельное расследование в связи с тем, что руководство предприятия не обратилось к спасателям.

"Вопиющим является тот факт, что руководство предприятия "Ривнеазот" не сообщило спасателям, полиции или органам местного самоуправления о чрезвычайной ситуации, которая произошла. Работники ГСЧС самостоятельно, без вызова выехали на место происшествия. А на линию "102" поступил вызов не от специалистов или работников химического предприятия, а от неизвестного лица. Это станет предметом отдельного расследования: почему не сработала система оповещения и почему соответствующие службы не были проинформированы", - подчеркнул Третяк.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. "По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб. м воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб. м", - сообщили в ведомстве.

По информации главного санитарного врача Ривненской области Романа Сафонова, показатели загрязнения атмосферного воздуха в Ривном после утечки газа на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" находятся в норме.

Согласно заявлению главы Ривненской облгосадминистрации Сергея Коваля во вторник вечером, после проведения замеров в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ривном на ул.Млиновская местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.

На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 - 0,074 мг/м куб. при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м куб. и оксида азота 0,029 - 0,048 мг/м куб., при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг/м куб.

В среду утром продолжился отбор почв для проведения экоэкспертизы вблизи ЧАО "Ривнеазот" и в населенных пунктах вблизи предприятия.