Жители Киева доверяют Кличко больше, чем Зеленскому – опрос "Рейтинга"

Киевляне больше доверяют лидеру партии "УДАР", мэру столицы Виталию Кличко, чем президенту Украины Владимиру Зеленскому, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 10-14 июля.

Согласно опросу, Кличко доверяют 53% жителей столицы, Зеленскому - 42%.

Также социологи выяснили, что если бы выборы мэра Киева проводили в ближайшее время, то победу на них одержал бы Виталий Кличко, которого поддерживают 50,5% тех, кто определился с выбором и принял бы участие голосовании. Экс-мэра Киева Александра Попова поддерживают 8,9%, шоумена и волонтера Сергея Притулу - 7,6%, экс-мэра Александра Омельченко - 6,3%, народного депутата Алексея Кучеренко - 5%. Рейтинг других кандидатов ниже.

65% выразили однозначную готовность принять участие в выборах Верховной Рады, если бы они проходили в ближайшее время. Партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 19,7% опрошенных, за "УДАР Виталия Кличко" - 10,8%, за "Батькивщину" - 9,5%, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8%, за "Силу и честь" 4,4%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,3%, рейтинг других политсил меньше 3%.

В ходе исследования было опрошено 1200 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%