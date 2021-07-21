События

12:22 21.07.2021

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

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В большинстве областей Украины в ближайшие сутки ожидаются дожди

В ближайшие сутки атлантический воздух охватит всю территорию Украины, вытесняя жару за ее пределы. Погоду с дождями в большинстве областей, кроме запада и северо-запада, будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 22 июля, на юге, востоке и в центре Украины дожди, грозы, ночью местами значительные дожди. На остальной территории без осадков, лишь ночью в Киевской и Сумской областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 20-25°. На юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 23-28°.

В Киеве ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 22 июля в Киеве была зафиксирована в 1936 году и составила 34,9° выше нуля, самая низкая ночью – 8,3° в 1909 году.

В пятницу, 23 июля, в Украине без осадков, только днем в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

В Киеве без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

Температура воды в Черном и Азовском море в 9:00 21 июля составляла 26-29°, в районе Геническа 30°, в Днепре в пределах Киева 26°.

Теги: #погода #прогноз
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