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11:53 21.07.2021

В Украине за сутки утонули 20 человек, в том числе двое детей – ГСЧС

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В Украине за сутки утонули 20 человек, в том числе двое детей – ГСЧС

На водоемах Украины за минувшие сутки, 20 июля, погибли 20 человек, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Только за минувшие сутки вода унесла жизни 20 украинцев. Из них двое детей. Однако даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей. Несмотря на постоянные предостережения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", - указывается в сообщении.

Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах, купание в нетрезвом состоянии и самостоятельное посещение водоемов детьми.

"В частности, 20 июля около 17 часов. в г. Кривой Рог на р. Саксагань, местными жителями обнаружено, изъято из воды и передано на судмедэкспертизу тело утонувшей девочки 2014 года рождения. В Черниговской области 20 июля в 5:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что рыбаком в р. Десна возле с. Авдеевка Куликовской территориальной громады Черниговского района обнаружено и поднято на поверхность тело девочки 2011 рождения, которая утонула 18 июля. Для проведения поисковых работ, которые длились в течение двух дней, привлекались 11 человек, 3 единицы техники и 2 лодки, из них от ГУ ГСЧС - 5 человек личного состава и 1 единица техники. Обследовано дно акватории р. Десна в районе места происшествия на площади 5500 кв.м и 10 км водной акватории вдоль береговой линии", - сообщают спасатели.

Всего с начала года на водоемах Украины погибли 836 человек.

В ГСЧС напоминают, что купаться можно только на специально оборудованных пляжах. Спасатели рекомендуют не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра у воды и не позволять им самостоятельно посещать местные озера и реки, не заплывать далеко и не плавать в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах. Также рекомендуется не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и приближаться к суднам, лодкам и катерам.

Температура воды для купания должна быть не ниже +17°, проводить в ней рекомендуется не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут.

Также спасатели советуют следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Теги: #статистика #утопленники #гсчс
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