Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

В аэропорту Львова проводят эвакуацию сотрудников и пассажиров из-за обнаруженной подозрительной сумки, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области в среду.

"Сегодня около 09:25 в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности Международного аэропорта "Львов" им.Данила Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может находиться взрывчатка", - говорится в сообщении.

В связи с этим проводится эвакуация, полицейские проводят осмотр помещений аэропорта и прилегающей территории.