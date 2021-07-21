События

11:17 21.07.2021

Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

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Во Львовском аэропорту проводят эвакуацию из-за подозрительной сумки

В аэропорту Львова проводят эвакуацию сотрудников и пассажиров из-за обнаруженной подозрительной сумки, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области в среду.

"Сегодня около 09:25 в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности Международного аэропорта "Львов" им.Данила Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумка, в которой может находиться взрывчатка", - говорится в сообщении.

В связи с этим проводится эвакуация, полицейские проводят осмотр помещений аэропорта и прилегающей территории.

Теги: #львов #эвакуация #аэропорт
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Интерфакс-Украина
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