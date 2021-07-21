В здании в центре Днепра произошел взрыв, полиция начала расследование

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в здании в Соборном районе Днепра, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"21 июля около 07:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что пострадавших в результате взрыва нет.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.