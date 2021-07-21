В Кировоградской области из-за непогоды без электричества осталось более 150 населенных пунктов

129 населенных пунктов полностью и 29 - частично остались без энергоснабжения вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП во время грозы на территории Кировоградской области во вторник, сообщили в пресс-службе ГСЧС в среду.

По информации пресс-службы облэнерго, в 50 населенных пунктах энергоснабжение восстановили уже в полном объеме, в других – частично. Работы по возобновлению электричества продолжаются. Газо- и водоснабжение продолжает работу в обычном режиме.

В среду, 21 июля, в Кировоградской области синоптики прогнозируют грозы, дождь, местами град. Ветер северный 7-12 м/с, местами во время шквала 15-20 м/с. Температура воздуха 23-28°.