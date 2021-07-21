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09:52 21.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 191 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 191 млн 403 тыс. 487, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 114 тыс. 393 человек. В то же время почти 175 млн человек переболели и вылечились.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 174 тыс. 774 инфицированных COVID-19, скончались 609 тыс. 529 пациентов, а выздоровели почти 29,5 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 216 тыс. 337, общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 418 тыс. 480, а выздоровевших - более 30,3 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 419 тыс. 437 заболевших, умерло 544 тыс. 180 человек, выздоровели более 18,1 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 530,3. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 878 человек, в Индии - 300, Бразилии - 2 тыс. 542.

Теги: #covid_19 #мир
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