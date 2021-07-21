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09:19 21.07.2021

Мониторинг состояния воздуха вблизи "Ривнеазота" осуществляется в круглосуточном режиме, угроз не обнаружено – ГСЧС

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Мониторинг состояния воздуха вблизи "Ривнеазота" осуществляется в круглосуточном режиме, угроз не обнаружено – ГСЧС

По состоянию на утро среды в районе Ривненского химического завода ЧАО "Ривнеазот", где накануне произошла авария и в воздух попали химические вещества (оксида азота), угрозы населению и окружающей среде нет. Мониторинг состояния воздуха в окружающей среде осуществляется в круглосуточном режиме, сообщили в ГСЧС.

"Мониторинг состояния воздуха в окружающей среде осуществляется в круглосуточном режиме. По состоянию на 6:00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. "По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб. м воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб. м", - сообщили в ведомстве.

По информации главного санитарного врача Ривненской области Романа Сафонова, показатели загрязнения атмосферного воздуха в Ривном после утечки газа на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" находятся в норме.

Он добавил, что в случае выброса в атмосферу вредных веществ, прежде всего страдают наиболее уязвимые группы с заболеванием органов дыхания и люди преклонного возраста. По словам Сафонова, жителям города стоит закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется.

Согласно заявлению главы Ривненской облгосадминистрации Сергея Коваля во вторник вечером, после проведения замеров в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ривном на ул.Млиновская местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.

На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031 - 0,074 мг/м куб. при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м куб. и оксида азота 0,029 - 0,048 мг/м куб., при предельно допустимой концентрации - 0,4 мг/м куб.

В среду утром продолжился отбор почв для проведения экоэкспертизы вблизи ЧАО "Ривнеазот" и в населенных пунктах вблизи предприятия.

Теги: #мониторинг #ривнеазот #воздух
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