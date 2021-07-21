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09:06 21.07.2021

В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

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В Украине за сутки вакцинировано более 100 тыс. человек

В течение прошедших суток, 20 июля, от коронавируса в Украине привили 100 003 человек, при этом первую дозу вакцины получили 60 587 украинцев, а 39 416 – полностью завершили иммунизацию, сделав обе прививки, сообщает пресс-служба Минздрава Украины в среду.

"За сутки 20 июля 2021 года, 100 003 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 60 587 человек полностью иммунизированы – 39 416 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 654 мобильные бригады, 1 830 пункта прививки и 69 центров вакцинации.

Кроме того, с начала прививочной кампании привито 2 778 377 человек, из них получили 1 дозу – 2 778 375 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 501 291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 279 666 прививок.

Теги: #вакцинация #украина
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