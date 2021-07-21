Специалисты продолжают отбирать пробы почвы вблизи "Ривнеазот" и соседних населенных пунктах – глава Госэкоинспекции

Сотрудники Государственной экологической инспекции Украины в среду продолжили отбор почв для проведения экоэкспертизы вблизи ЗАО "Ривнеазот", где накануне произошла авария с выбросом в воздух оксида азота, и в населенных пунктах вблизи предприятия, сообщил глава ведомства Андрей Мальованый.

"Продолжается проведение экологической экспертизы в связи с аварийной ситуацией на ЗАО "Ривнеазот". Вчера и сегодня осуществляются исследования почв в населенных пунктах вблизи предприятия с учетом розы ветров. Уже отобраны пробы почвы в 5-ти точках: вблизи предприятия ЗАО "Ривнеазот", на территории населенных пунктов Городок, Караевичи, Обарив, а также в городе Ровно (с стороны луцкого кольца)", – написал Мальованый на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Он напомнил, что вследствие аварии на Ровенском химическом заводе ЗАО "Ривнеазот" в воздух попали химические вещества и образовалась туча оранжевого цвета. Причиной была разгерметизация трубопровода нитрозных газов - неконцентрированной азотной кислоты на агрегате №5 предприятия, в результате чего произошел выброс оксида азота. Силами предприятия чрезвычайная ситуация была ликвидирована.

Мальованый подчеркнул, что специалисты ГЭИ зафиксировали, что поступления загрязняющих веществ в воздух прекращено.

"Специалистами отдела инструментально-лабораторного контроля ГЭИ Полесского округа было проведено замеры атмосферного воздуха - показатели в рамках допустимых концентраций", – написал он.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. "По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб. м", - сообщили в ведомстве.

По информации главного санитарного врача Ровненской области Романа Сафонова, показатели загрязнения атмосферного воздуха в Ровно после утечки газа на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" находятся в норме.

Он добавил, что в случае выброса в атмосферу вредных веществ, прежде всего страдают наиболее уязвимые группы с заболеванием органов дыхания и люди преклонного возраста. По словам Сафонова, жителям города стоит закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется.

Согласно заявлению главы Ровенской облгосадминистрации Сергея Коваля, после проведения замеров в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ровно на ул.Млиновская местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено.