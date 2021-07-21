За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранение получил украинский военнослужащий

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе в результате 12 обстрелов со стороны российских наемников за минувшие сутки, зафиксировано 2 пролета БПЛА противника. С начала текущих суток противник единожды открывал огонь, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, из которых 12 обстрелов и 2 пролета БПЛА… Вследствие вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Противник открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, из минометов 120-го калибра, применял вооружение БМП-1, а также стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Также, у населенного пункта Пески противник использовал беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер.

"По состоянию на 7:00 утра, 21 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, в направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", – говорится в сводке.