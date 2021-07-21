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08:15 21.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 20 июля 2021 в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 508 человек, летальных случаев – 13, выздоровели - 577 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в среду утром.

Днем ранее, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выздоровели 2 182 502 человека, летальных случаев - 52 769.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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