Из-за непогоды обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 838 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 07.00 21 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях (Полтавская - 194, Кировоградская - 158, Черкасская - 157, Киевская - 121, Днепропетровская - 38, Хмельницкая - 37, Одесская - 32, Сумская - 28 Николаевская - 24, Черниговская - 19, Черновицкая - 15 Винницкая - 14 и Запорожская - 1)", – сообщается на сайте ведомства утром в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.