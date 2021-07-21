США призвали Украину воздержаться от критики соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку 2"

Администрация президента США Джо Байдена во время напряженных переговоров с ФРГ по "Северному потоку 2" призвала власти Украины не заявлять о своей позиции по данному вопросу, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, "представители администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося газопровода".

Американские официальные лица указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, сообщили источники.

Они добавили, что чиновники также призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.

По словам одного из американских чиновников, в ходе текущих переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые газопровод может представлять для Украины и европейской энергетической безопасности.

Между тем, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил изданию, что позиция Киева заключается в том, что санкции США все еще могут остановить завершение строительства газопровода. Он отметил, что Киев по-прежнему категорически против "Северного потока 2".

Ранее ряд СМИ США сообщил о достигнутом соглашении между США и ФРГ по "Северному потоку 2".

По данным The Wall Street Journal, союзники намерены объявить о нем 21 июля.

Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. "В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" своего возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение". Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока 2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток 2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

В прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции не помешали бы завершению строительства.

"Реализация этого проекта - свершившийся факт", - отметил Блинкен на слушаниях в Палате представителей.

Блинкен констатировал, что нынешней администрации сложно было остановить строительство трубопровода, так как к моменту начала ее работы его строительство было завершено более чем на 90%.

Глава дипломатии США подчеркнул, что в Госдепе, принимая решения по Nord Stream 2 AG, держали в уме и необходимость не ухудшать отношения с поддерживающей проект "Северный поток 2" Германией. "Они мощно инвестировали в этот проект", - сказал Блинкен.

По его словам, теперь США стремятся работать с ФРГ по ряду вопросов, связанных с "Северным потоком 2". Например - по необходимости сохранения транзита газа через Украину. Также Блинкен считает важным убедиться, что РФ не будет использовать поставляемый в ЕС газ для оказания политического давления на европейские страны.