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05:46 21.07.2021

В Киеве усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов через приложение "Киев Цифровой"

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В Киеве усовершенствовали сервисы оплаты парковки и штрафов через приложение "Киев Цифровой"

Оплата парковки и штрафов в Киеве стала оперативней и удобней, расширился функционал новой версии городского приложения "Киев Цифровой", сообщили в КГГА.

"Сегодня, 20 июля, стала доступной для загрузки новая версия городского приложения "Киев Цифровой". Отныне водители могут оплачивать парковку и штрафы удобнее. Функционал соответствует правилам парковки, установленные Кабмином, и интегрируется с городской системой штрафования за неоплаченную парковку", – сказано в сообщении на сайте КГГА.

В новой версии "Киев Цифровой" карта паркингов обновляется каждый час, чтобы предоставлять водителям самую актуальную информацию. Карта "Цифровой" интегрируется с информационно-аналитической системой "Имущество". Сейчас на ней представлены муниципальные, частные и перехватывающие паркинги. Водитель может просмотреть информацию обо всех паркингах и оплатить парковку на принадлежащих КП "Киевтранспарксервис".

Кроме того, функционал уплаты штрафов в "Цифровом" расширили. Теперь в приложении водители могут посмотреть, в чем именно состоит нарушение, доказательную базу и загрузить квитанцию об уплате. Если возникнет необходимость обжаловать штраф или доказать его уплату, необходимые документы будут у пользователя в телефоне.

Пользователи "Цифровой" могут получать уведомления о новых штрафах и сразу платить в приложении. Новые пользователи могут отсканировать QR-код на сообщении или постановлении о привлечении к административной ответственности, чтобы получить подробную информацию о штрафе и оплатить его в приложении "Киев Цифровой".

Обновленная версия приложения "Киев Цифровой" уже доступна для бесплатной загрузки на iOS и Android

Теги: #киев #парковки #штрафы
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