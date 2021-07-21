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03:19 21.07.2021

США и Германия могут объявить о достигнутом соглашении по "Северному потоку 2" 21 июля

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США и Германия могут объявить о достигнутом соглашении по "Северному потоку 2" 21 июля

Власти США и ФРГ достигли соглашения по "Северному потоку 2" и намерены объявить о нем 21 июля, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"США и Германия достигли соглашения, позволяющего завершить строительство спорного российского газопровода", - пишет издание.

По словам официальных лиц из Берлина и Вашингтона, ожидается, что о сделке будет объявлено уже в эту среду - 21 июля.

Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Джо Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме "Северного потока 2", что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

"США и ФРГ близки к соглашению по поводу "Северного потока 2". Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины", - пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. "В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей", - сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России "дорожную карту" своего возможного ответа на "какое бы то ни было зловредное поведение". Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему "Северного потока 2". Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта "Северный поток 2", и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель со своей стороны заявила, что газопровод "Северный поток 2" не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ "будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит".

Теги: #соглашение #сша #фрг #севпоток
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