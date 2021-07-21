После аварии на "Ривнеазоте" уровень загрязнения воздуха в Ровно остается в норме – Минздрав

Измерения по диоксиду азота и аммиака после аварии на Ровенском химическом заводе "Ривнеазот" в Ровно показали норму, однако медики подготовлены к негативным последствиям и развитию ситуации, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Ровенский Центр контроля и профилактики болезней контролирует содержание веществ в воздухе, в т.ч. проводит измерения по диоксиду азота и аммиака. Сейчас в жилой застройке концентрация вредных веществ в почти в 10 раз меньше предельно допустимой. Поступление загрязняющих веществ в воздух прекращено", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Также отмечается, что по данным Департамента здравоохранения Ровенской ОГА, никто не пострадал. При этом медслужбы готовы к негативному развитию происшествия.

"Экстренная медицинская помощь мобилизована сразу, как произошло событие. Был определен коридор для санитарного транспорта, бригады оснащены средствами защиты для медицинских работников и пострадавших", – сказано в сообщении.

В Центре добавили, что 70 коек интенсивной терапии детоксикации были готовы принять пострадавших, однако поступил только один вызов, который впоследствии не подтвердился.

"Ситуация на контроле", – констатировали медики.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. "По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб. м", - сообщили в ведомстве.

По информации главного санитарного врача Ровненской области Романа Сафонова, показатели загрязнения атмосферного воздуха в Ровно после утечки газа на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" находятся в норме.

Он добавил, что в случае выброса в атмосферу вредных веществ, прежде всего страдают наиболее уязвимые группы с заболеванием органов дыхания и люди преклонного возраста. По словам Сафонова, жителям города стоит закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется.

Согласно заявлению главы Ровенской облгосадминистрации Сергея Коваля, после проведения замеров в 4-х точках: селах Городок, Караевичи, Обарив, а также в Ровно на ул.Млиновская местным Гидрометцентром превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе не обнаружено