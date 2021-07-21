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00:30 21.07.2021

Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

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Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) во вторник объявило о начале процедуры экспертизы разработанной французской Sanofi Pasteur вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает газета "Фигаро".

"Комитет по применению лекарственных средств ЕМА запустил последовательную экспертизу вакцины Vidprevtyn против COVID-19, разработанной Sanofi Pasteur", - говорится в заявлении регулятора.

В нем отмечается, что решение о начале такой процедуры принято на основе первых результатов лабораторных исследований и клинических испытаний среди взрослых.

"Фигаро" поясняет, что впоследствии французская компания сможет представить ЕМА официальный запрос на одобрение своей вакцины.

К настоящему моменту ЕМА одобрило четыре вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Последние два препарата применяются для вакцинации только определенных групп населения в большинстве европейских стран.

Теги: #ес #франция #вакцина #экспертиза
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