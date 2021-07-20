За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

Мобильный телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог подвергаться слежке посредством программного обеспечения Pegasus, сообщает во вторник газета "Монд".

Согласно информации издания, в качестве объектов наблюдения хакеры, действовавшие, предположительно, по поручению властей Марокко, в 2019 году, помимо телефона главы французского государства, выбрали телефоны на тот момент премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а также еще 14 министров.

В Елисейском дворце заявили "Монду", что если эта информация подтвердится, то ситуация будет "очевидно очень серьезной".

Издание отмечает, что Макрон любит пользоваться своими мобильными телефонами, которые он использует, в частности для работы.

"Один из номеров президента, который он, согласно нашей информации, использует регулярно с 2017 года по настоящее время, фигурирует в списке номеров, выбранных спецслужбами Марокко - пользователем шпионского ПО Pegasus - для возможной слежки", - говорится в сообщении "Монд".

Ранее во вторник сообщалось, что французская прокуратура открыла расследование по факту слежения за людьми с использованием шпионского программного обеспечения на смартфонах. В частности, планируется провести расследование по 10 пунктам обвинения в адрес марокканских спецслужб, которые могли использовать эти вредоносные программы для того, чтобы следить за французскими журналистами.

Ранее стало известно, что смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики разных стран мира, могли пострадать от шпионского программного обеспечения производства израильской компании NSO Group. В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

NSO Group опровергла данные этого расследования.