События

22:16 20.07.2021

За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

2 мин читать
За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

Мобильный телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог подвергаться слежке посредством программного обеспечения Pegasus, сообщает во вторник газета "Монд".

Согласно информации издания, в качестве объектов наблюдения хакеры, действовавшие, предположительно, по поручению властей Марокко, в 2019 году, помимо телефона главы французского государства, выбрали телефоны на тот момент премьер-министра страны Эдуара Филиппа, а также еще 14 министров.

В Елисейском дворце заявили "Монду", что если эта информация подтвердится, то ситуация будет "очевидно очень серьезной".

Издание отмечает, что Макрон любит пользоваться своими мобильными телефонами, которые он использует, в частности для работы.

"Один из номеров президента, который он, согласно нашей информации, использует регулярно с 2017 года по настоящее время, фигурирует в списке номеров, выбранных спецслужбами Марокко - пользователем шпионского ПО Pegasus - для возможной слежки", - говорится в сообщении "Монд".

Ранее во вторник сообщалось, что французская прокуратура открыла расследование по факту слежения за людьми с использованием шпионского программного обеспечения на смартфонах. В частности, планируется провести расследование по 10 пунктам обвинения в адрес марокканских спецслужб, которые могли использовать эти вредоносные программы для того, чтобы следить за французскими журналистами.

Ранее стало известно, что смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики разных стран мира, могли пострадать от шпионского программного обеспечения производства израильской компании NSO Group. В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

NSO Group опровергла данные этого расследования.

Теги: #президент #франция #слежение #телефон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 20.07.2021
Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

13:47 20.07.2021
Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

01:37 20.07.2021
В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

19:45 19.07.2021
Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

Байден во вторник получит доклад по приписываемой Китаю киберактивности

16:39 17.07.2021
Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

23:47 16.07.2021
Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

19:54 16.07.2021
Зеленский назначил более 3 млн. грн. грантов молодым деятелям в области кинематографии – пресс-служба президента

Зеленский назначил более 3 млн. грн. грантов молодым деятелям в области кинематографии – пресс-служба президента

19:42 16.07.2021
Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

Дата и программа визита Зеленского в США будет озвучена в ближайшее время - Никифоров

20:57 14.07.2021
Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

Посол Франции в Армении считает недопустимыми нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта

20:56 14.07.2021
Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

Париж ведет подготовку визита Макрона в Ереван - посол Франции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазот" в пять раз ниже опасного уровня – ГСЧС

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

На "Ривнеазот" произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой, никто не пострадал – МВД

"Ривнеазот" устранил последствия выброса нитрозных газов, жертв и пострадавших нет

На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Атмосфера в Ровно после инцидента на "Ривнеазоте" в пределах нормы – главсанврач области

Акция под МВД, приуроченная пятой годовщине убийства Шеремета, прошла спокойно

В Днепропетровской области незаконно присвоили 4,5 млн грн кредита ЕБРР на ремонт садов и школы – Офис генпрокурора

Тихановская заявляет, что ее команда обсудила в США вопрос о санкциях против Беларуси

И.о. главы МИД Армении Григорян обсудил с иностранными послами обострение на границе с Азербайджаном

Концентрация газа в воздухе после утечки на "Ривнеазот" в пять раз ниже опасного уровня – ГСЧС

Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула Каху Каладзе кандидатом на выборах мэра Тбилиси

Госэкоинспекция проводит замеры на "Ривнеазот"

Полиция Черниговской области задержала причастного к стрельбе на автомойке в Луцке в 2018 году

Берлин будет добиваться продления соглашения о транзите газа из РФ через Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА