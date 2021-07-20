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21:14 20.07.2021

Атмосфера в Ровно после инцидента на "Ривнеазоте" в пределах нормы – главсанврач области

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Атмосфера в Ровно после инцидента на "Ривнеазоте" в пределах нормы – главсанврач области

Показатели загрязнения атмосферного воздуха в Ровно после утечки газа на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" находятся в норме, сообщается на сайте Ровненской областной администрации во вторник со ссылкой на слова главного санитарного врача Ровненской области Романа Сафонова.

"Делались исследования в микрорайоне Юбилейный в нескольких точках. В 5-10 раз меньше предельно допустимой разовой концентрации. Можно быть спокойными. Ситуация будет отслеживаться и ночью, и утром, о результатах будет сообщаться", - сказал Сафонов.

Он добавил, что в случае выброса в атмосферу вредных веществ, прежде всего страдают наиболее уязвимые группы с заболеванием органов дыхания и люди преклонного возраста. По словам Сафонова, жителям города стоит закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших.

По данным ГСЧС, концентрация газа в воздухе, образовавшегося в результате утечки на заводе минеральных удобрений "Ривнеазот" во вторник, в пять раз ниже уровня, опасного для человека, а угрозы окружающей среде в результате происшествия нет. "По информации лабораторного центра опасный уровень газа составляет 5 мг на куб.м. воздуха. На момент утечки газа составляла 1 мг на куб.м", - сообщили в ведомстве.

Теги: #ривнеазот #экология
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