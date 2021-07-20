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21:08 20.07.2021

В Днепропетровской области незаконно присвоили 4,5 млн грн кредита ЕБРР на ремонт садов и школы – Офис генпрокурора

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В Днепропетровской области незаконно присвоили 4,5 млн грн кредита ЕБРР на ремонт садов и школы – Офис генпрокурора

Днепропетровская областная прокуратура раскрыла преступную схему присвоения 4,5 миллиона гривень, выделенных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора Украины во вторник.

"По данным следствия, между Днепровским городским советом и Европейским банком реконструкции и развития заключен договор о выделении средств на реализацию инвестиционной программы… в бюджетных учреждениях города Днепра", - указано в сводке.

Как выяснилось, члены предприятия, которому был поручен проект, в период с августа 2019 по февраль 2020 года незаконно присвоили средства, выделенные на выполнение ремонтных работ в двух детских садах и школе.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге.

 

Теги: #ебрр #школы
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