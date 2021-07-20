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20:28 20.07.2021

И.о. главы МИД Армении Григорян обсудил с иностранными послами обострение на границе с Азербайджаном

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И.о. главы МИД Армении Григорян обсудил с иностранными послами обострение на границе с Азербайджаном

Первый замминистра иностранных дел Армении Армен Григорян призвал к возобновлению процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, без разрешения которого регион постоянно будет сталкиваться с новыми попытками подрыва безопасности.

"Армения готова на основе предлагаемых сопредседательством Минской группы ОБСЕ подходов, которые подтверждают разработанные сопредседательством принципы, в том числе право на самоопределение, вновь вовлечься в процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Григорян, который во вторник принял аккредитованных в стране глав дипломатических представительств.

При этом ведомство представило Григоряна, назначенного на пост замглавы МИД Армении 14 июля, в качестве исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, главной темой встречи была "ситуация, сложившаяся в результате посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении, в частности, вторжение вооруженных сил Азербайджана в Сюникскую и Гегаркуникскую области, а также создание нового очага напряженности в направлении населенного пункта Ерасх Араратской области (на границе с Нахичеванью - ИФ) в течение последней недели".

Григорян отметил, что "официальный Баку выступает с ложными территориальными и историческими претензиями против Армении, которые четко указывают на захватнические притязания Азербайджана на территорию Республики Армения", сообщили в МИД республики.

Как заявил Григорян, применение силы против народа Нагорного Карабаха, "отсутствие соразмерной реакции международного сообщества на массовые преступления, в том числе этнические чистки, поощрили Азербайджан превратить применение силы в постоянный инструмент политики, что угрожает региональной безопасности и стабильности".

"Республика Армения и весь армянский народ не потерпят подобных нарушений своих прав. Сегодня ВС Армении полноценно выполняют свои обязанности по обеспечению территориальной целостности Армении. Армения задействует весь свой военно-политический инструментарий, в сотрудничестве с соответствующими двусторонними и многосторонними форматами. Армения ожидает четкой реакции международных партнеров на подобные нарушения международного права со стороны Азербайджана", - отметил и.о. главы МИД.

Глава МИД Армении Ара Айвазян заявил о своей отставке 27 мая. 31 мая на встрече с сотрудниками МИД он объяснил отставку несогласием с инициативами руководства страны, которые расценивает как противоречащие национальным интересам. 7 июня все четыре заместителя министра иностранных дел также подали в отставку.

Теги: #азербайджан #послы #армения #мид
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