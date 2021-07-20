Госэкоинспекция проводит замеры на "Ривнеазот"

Инспекторы Государственной экологической инспекции проводят замеры на территории предприятия "Ривнеазот", сообщил глава Госэкоинспеции Андрей Мальованый.

"Инспекторы ГЭИ уже находятся на месте происшествия. С помощью лабораторного оборудования они проведут замеры вредных примесей. О результатах исследований и о состоянии окружающей среды вокруг объекта буду оперативно информировать", - написал Мальованый в соцсети Facebook во вторник.

"Сейчас ситуация контролируемая", - добавил он.

Как сообщалось, "Ривнеазот" сообщил о чрезвычайной ситуации на предприятии во вторник - разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты, в результате которой произошел разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

"Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе предприятия.

По данным "Ривнеазота", на текущий момент показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили информацию об отсутствии жертв и пострадавших. По данным ведомства, от ГСЧС для ликвидации последствий аварии было привлечено 12 человек и три единицы техники.