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19:53 20.07.2021

Полиция Черниговской области задержала причастного к стрельбе на автомойке в Луцке в 2018 году

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Полиция Черниговской области задержала причастного к стрельбе на автомойке в Луцке в 2018 году

В Черниговской области полицейские и пограничники задержали мужчину, который разыскивался в связи со стрельбой на автомойке в Луцке в 2018 году, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники и полицейские задержали 40-летнего мужчину, который причастен к стрельбе на автомойке в Луцке более двух лет назад. Тогда в результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы", - указывается в сообщении в соцсети Facebook во вторник.

К инциденту, который произошел в ноябре 2018 года, были причастны 11 человек, девять из которых задержала полиция Волынской области. Задержанный стал десятым подозреваемым.

Мужчине инкриминируют причастность к хулиганству. С ним сейчас проводятся следственные действия, после чего полицейские Черниговской области передадут задержанного полиции Волынской области.

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Самое суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, 5 ноября 2018 года на автомойке на улице Набережной в Луцке проищошла стрельба, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения, а злоумышленники скрылись. В качестве основной версии произошедшего полиция рассматривала бандитские разборки двух групп с применением огнестрельного и холодного оружия.

 

Теги: #стрельба #задержание #луцк
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