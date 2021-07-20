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19:09 20.07.2021

B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

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B МИД презентовали стратегию продвижения туристического бренда Украины в мире

Министерство иностранных дел Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство развития туризма и креативная школа Projector представили коммуникационную стратегию продвижения Украины как популярного направления для иностранных туристов.

"Эта кампания будет длиться до конца сентября, и мы надеемся, что новые туристические направления будут развиты, и также это вызовет большее внимание к Украине, чем у нас сейчас есть. Мы действительно считаем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и количество туристов, которые приедут в Украину, как следствие этой кампании, является нашей задачей", - сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на презентации в Киеве во вторник.

По ее словам, более 120 посольств в 80 стран мира присоединились к кампании и будут распространять ее контент.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко указал, что Министерство культуры и Государственное агентство развития туризма с прошлого года начали перезапуск индустрии туризма в Украине.

"Туристическая отрасль - это не просто об экономике и о контактах людей. Это о презентации страны в мире, это о возможностях, которые открывает туристическая отрасль для многих людей, задействованных в этой сфере. Потому мы считаем, что продвигать туристическую сферу чрезвычайно важно. Я рад, что все в этой стране - от президента до министра здравоохранения - уже четко реагируют на слово "туризм" и сразу включаются, и уже понимают весомость возможностей, которые открывает пред нами эта сфера", - отметил Ткаченко.

В свою очередь глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив обратила внимание на то, что на сегодня Украины, фактически, нет на туристической карте мира, хотя она начинает появляться на определенных рынках, как, например, на рынке Саудовской Аравии.

"Нам важно сформировать, что такое Украина, а также изменить, как иностранцы воспринимают нас. Потому что мы ассоциируемся, к сожалению, до сих пор все-таки с коррупцией, бедностью, разрухой, революциями и т.д. Нам надо менять и делать Украину туристической и привлекательной", - пояснила она.

Олеськив добавила, что есть несколько туристических продуктов и кластеров туристов, с которыми будет вестись работа. В частности, это культурный туризм, гастротуризм, городской туризм, природный туризм, религиозный туризм.

Теги: #брендинг #украина #мид
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