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19:05 20.07.2021

Великобритания зафиксировала самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19

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Великобритания зафиксировала самое большое с марта число летальных случаев от COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали антирекорд по количеству летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом, сообщают британские СМИ со ссылкой на данные правительства страны.

Так, за последние 24 часа в Великобритании скончались 96 человек от COVID-19. Это самый высокий показатель в стране с 24 марта 2021 года, когда умерли 98 заболевших коронавирусом.

За сутки в Великобритании выявили 46,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Днем ранее в стране зафиксировали 39,9 тыс. новых случаев.

Согласно данным правительства, заболеваемость в стране за последнюю неделю выросла на 40%. В Великобритании полную вакцинацию прошли уже 68,8% взрослого населения.

За весь период пандемии в стране было зарегистрировано более 5,5 млн случаев заражения COVID-19 и около 128 тыс. смертей от заболевания.

Теги: #коронавирус #летальный_случай #британия
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