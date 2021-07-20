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17:51 20.07.2021

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

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Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с полуночи по состоянию на 17.00 20 июля, осуществив шесть обстрелов украинских позиций и запустив беспилотный летательный аппарат, который пересек линию разграничения.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.

Российские наемники вели огонь из минометов калибра 120мм, ручных и станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Четыре их шести обстрелов пришлись на окрестности г.Авдеевка Донецкой области. О фактах нарушений со стороны противника Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон известила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения операции Объединенных сил во вторник 6 гектаров территории и передали на уничтожение 262 взрывоопасных предмета.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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