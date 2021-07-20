У Путина утверждают: выдача паспортов РФ жителям Донбасса не означает последующего включения ОРДЛО в состав России

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил в интервью французскому изданию Politique Internationale, что выдача паспортов РФ на Донбассе носит исключительно гуманитарный характер и не может рассматриваться как инструмент включения ОРДЛО в состав России.

"Если быть точным, порядка 470 тыс. жителей получили российский паспорт. Решение об упрощенном порядке выдачи паспортов было принято исключительно как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах. Решение о выдаче паспортов не может рассматриваться как инструмент или признаки последующего включения ДНР и ЛНР в состав России… Наши действия ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств ", - утверждает Козак.

По его словам, "как только ситуация на Донбассе будет урегулирована, исчезнет необходимость и в этом решении. Общий порядок предоставления гражданства будет восстановлен".

Козак заявил, что в Москве не видят альтернативы Минским соглашениям по Донбассу: никто из участников переговоров не предложил ничего взамен.

"Гипотетически, альтернатива существует. Вариантов множество - от заключения новых соглашений до отказа от каких-либо договоренностей. Но до тех пор, пока никто из субъектов, обладающих полномочиями и возможностями предложить и реализовать такие варианты, не выступил с подобной инициативой, альтернативы Минским соглашениям нет", - сказал Козак.

Представитель Кремля внеовь заявил, что "исключить Донбасс из переговорного процесса - значит пересмотреть сами смысл и содержание Минских соглашений". По его словам, "конфликт действительно может быть урегулирован в полном объеме в течение одного года - от принятия комплекса законодательных актов Украины до проведения внеочередных местных выборов и восстановления Киевом контроля над всей совокупностью государственной границы".

Козак выразил сомнение в скором присоединении Украины к НАТО и ЕС, и заявил, что Кремль не против присоединения США к действующим форматам урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мяч на стороне ЕС и НАТО. По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем…., - заявил замглавы администрации президента РФ.

Касаясь возможного присоединения США к урегулированию ситуации в Донбассе, Козак сказал: "Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против".

Козак заявил также, что в Москве считают неуместным обсуждение крымского вопроса, поскольку "вхождение Крыма в состав России - состоявшееся событие, завершившийся исторический факт" и "взаимоувязка крымского и донбасского кейсов содержит риски увязнуть в политических дискуссиях на долгие годы".

Козак повторил тезис об угрозе "геноцида" русскоязычных на Донбассе со стороны радикальных националистов и заявил, что Москва "не останется безучастной" в такой ситуации, как "и все мировое сообщество".