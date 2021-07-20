Джефф Безос благополучно вернулся на Землю после космического полета

Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Весь полет занял чуть меньше 11 минут. Вышедших из капсулы космических туристов приветствовали журналисты и другие очевидцы полета.

Трансляция полета велась на сайте компании BlueOrigin.com, созданной основателем компаний Amazon и Blue Origin Безосом.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен.