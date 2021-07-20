События

16:59 20.07.2021

Джефф Безос благополучно вернулся на Землю после космического полета

1 мин читать
Джефф Безос благополучно вернулся на Землю после космического полета

Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Весь полет занял чуть меньше 11 минут. Вышедших из капсулы космических туристов приветствовали журналисты и другие очевидцы полета.

Трансляция полета велась на сайте компании BlueOrigin.com, созданной основателем компаний Amazon и Blue Origin Безосом.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен.

Теги: #космос #полет #безос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 20.07.2021
Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

16:02 13.07.2021
Военные ФРГ обзавелись Космическим командованием

Военные ФРГ обзавелись Космическим командованием

22:55 11.07.2021
Миллиардер Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

Миллиардер Брэнсон с командой вернулся из суборбитального полета

23:44 30.06.2021
Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

16:12 07.06.2021
Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

06:03 30.05.2021
Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции – СМИ

Китайский космический грузовой корабль успешно состыковался с базовым модулем создаваемой орбитальной станции – СМИ

18:51 28.05.2021
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич – замглавы МИД

Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич – замглавы МИД

12:23 27.05.2021
Безос покинет пост главы Amazon 5 июля - ровно через 27 лет после создания компании

Безос покинет пост главы Amazon 5 июля - ровно через 27 лет после создания компании

23:54 23.05.2021
Правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Беларуси для международных полетов

Правительство Литвы заявило о намерении добиться закрытия пространства Беларуси для международных полетов

04:57 21.05.2021
SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

У Путина утверждают: выдача паспортов РФ жителям Донбасса не означает последующего включения ОРДЛО в состав России

В западных областях Украины 20-21 июля реки выйдут из берегов – ГСЧС

Посол Дании во время визита в район ООС: вы охраняете безопасность Европы, если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности

Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

ПОСЛЕДНЕЕ

На "Ривнеазоте" произошел взрыв - СМИ

Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Эстонские, шведские и финские специалисты завершили предварительное исследование затонувшего парома Estonia

У Путина утверждают: выдача паспортов РФ жителям Донбасса не означает последующего включения ОРДЛО в состав России

На курорти Украины надвигается непогода

В западных областях Украины 20-21 июля реки выйдут из берегов – ГСЧС

Женщина и ребенок погибли в ДТП во Львовской области, трое человек в больнице – полиция

Власти Китая в целях улучшения демографии разрешили семьям иметь до трех детей - СМИ

Посол Дании во время визита в район ООС: вы охраняете безопасность Европы, если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности

В Запорожье иномарка въехала в маршрутку, пострадало 13 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА