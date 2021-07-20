На курорти Украины надвигается непогода

На курортах Украины сюрпризы погоды будут удивлять нас на этой неделе чаще обычного. Долгий период аномально жарких температур заканчивается, по прогнозу Sinoptik.ua на несколько дней температура воздуха порадует прохладными отметками. Но жара вернется, хотя и не африканская, как это было недавно. Атмосфера накопила достаточное количество энергии в жаркие дни, а чем дольше держится антициклон, тем мощнее образование кучевых облаков. А это значит, что грозы и дожди, ветер и бури очень вероятны после длительной жары.

Курорты Черного моря

Понижение температуры на курортах Черного моря незначительное, до +24 °С максимально.

Самым дождливым и прохладным днем станет четверг, 22 июля, от +24 °С до +27 °С, ожидается сильный ветер до 10 м/сек, порывы ветра могут достигать 18 м/сек.

В выходные снова будет жарко, до +32 °С.

В Крыму в среду с запада наступит Балканский циклон с ливнями, грозами и незначительным понижением температуры. В четверг ожидается дождливая погода, центр стихии может оказаться на востоке Крыма.

В Одессе с четверга ожидается понижение температуры ночью до +19 °С. В течение недели днем будет +26…+30 °С. Дожди и усиление ветра прогнозируются 22 июля. Температура морской воды у берега Одессы до +26 °С.

В Сергеевке 21-25 июля будет держаться температура +28…+30 °С. Четверг ожидается дождливым, северо-западный ветер будет достигать скорости 11 м/сек.

Курорты Азовского моря

21 июля воздух разогреется до +34 °С, а 22 июля температура днем упадет до +22…+25 °С. Такое резкое понижение температуры будет сопровождаться очень сильным ветром, возможны грозы и ливни. С 23 июля температура воздуха днем станет выше, до +28…+30 °С. Ночью будет прохладно, +19…+20 °С.

Температура морской воды у берегов курортов Азовского моря до +29 °С.

В Кирилловке ощутимым будет изменение температуры ночью от +27 °С в ночь на 21 июля, до +19 °С в ночь на 23 июля. Четверг станет самым холодным и дождливым на этой неделе – днем температура не поднимется выше +22 °С. А в выходные установится солнечная летняя погода с умеренным ветром и комфортной температурой воздуха до +27 °С.

Курорты Карпат

На курортах Карпат всю неделю будет от +19 °С до +26 °С днем, +14…+17 °С ночью. В течение недели вероятны периодические дожди. Выходные ожидаются малооблачными, с комфортной летней температурой +24…+27 °С.

На высокогорье Карпат 21 июля днем температура может опуститься до +12 °С, но к выходным станет теплее, до +20 °С. Дожди прогнозируются всю неделю до воскресенья, в среду – сильные дожди, в остальные дни недели осадки пройдут местами.

В Сваляве 21 июля дожди, температура воздуха до +19 °С. До воскресенья градусы будут прибавляться каждый день, в выходные +25…+26 °С. Ночью прохладно: +13…+14 °С.

В Яремче в среду совсем не летняя погода днем +14 °С, ночью +12 °С, дожди. Но в выходные станет значительно теплее, до +22 °С.

В Трускавеце 21-22 июля ожидаются дожди, температура днем +19…+21 °С, ночью +14 °С. К воскресенью потеплеет до +27 °С.