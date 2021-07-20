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16:42 20.07.2021

В западных областях Украины 20-21 июля реки выйдут из берегов – ГСЧС

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В западных областях Украины 20-21 июля реки выйдут из берегов – ГСЧС

Повышение уровней воды с затоплением объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий ожидается на реках Карпат во вторник и в среду, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во Львовской области ожидается подъем воды на 0,5-1,5 м над уровнями по состоянию на 8:00 20 июля, в нижних течениях рек Стрвьяж и Свича - на 1,5-2,5 м, местами затопление заводей, сельхозугодий (I уровень опасности - желтый), в Стрыйском районе (р.Свича - с.Заречное) возможно частичное затопление отдельных объектов приречной инфраструктуры (II уровень опасности - оранжевый).

В Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях вода поднимется на 0,5-1,5м, местами затопление заводей, сельхозугодий (I уровень опасности - желтый)

В пределах Черновицкой области вода поднимется также на 0,5-1,5м, в местах сужения русел рек - на 2,0-2,5м с выходом воды на сниженные участки пойм рек (I уровень опасности - желтый).

В Закарпатской области в местах прохождения сильных ливней на малых водотоках и в верховьях рек вода поднимется на 0,5-1,0 м, ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков в населенных пунктах в результате захламления русел малых рек (I уровень опасности - желтый).

В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности - оранжевый).

Теги: #карпаты #гсчс #вода
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