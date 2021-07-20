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14:20 20.07.2021

В Запорожье иномарка въехала в маршрутку, пострадало 13 человек

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В Запорожье иномарка въехала в маршрутку, пострадало 13 человек

На регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара в Запорожье произошло ДТП, в результате которого пострадали 13 человек, в т.ч. 2 детей, сообщает пресс-служба полиции Запорожья во вторник.

"Столкновение маршрутного такси и иномарки произошло на регулируемом перекрестке улиц Говорухи и Магара. Пострадали водитель автобуса и пассажиры обоих транспортных средств. По данному факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается ,что, по предварительным данным, водитель автомобиля "Kia Ceed", 1995 года рождения, при осуществлении поворота на регулируемом перекрестке допустил столкновение с маршрутным такси "Volkswagen Crafter".

При этом, в момент столкновения, в маршрутке находилось десять пассажиров, а в салоне автомобиля - двое.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель маршрутки, 1988 года рождения, пассажиры автобуса и легковушки получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего за медицинской помощью обратились 13 граждан, среди которых двое несовершеннолетних детей", - подчеркивают в полиции.

Там уточняют, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Теги: #дтп #запорожье
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