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13:15 20.07.2021

Минцифры и Минобразования планируют закупку 60 тыс. ноутбуков для педагогов до конца 2021 года – замминистра цифровой трансформации

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Минцифры и Минобразования планируют закупку 60 тыс. ноутбуков для педагогов до конца 2021 года – замминистра цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины планируют закупку 60 тыс. ноутбуков до конца 2021 года для педагогов школ с целью организации дистанционного обучения в рамках борьбы с последствиями COVID-19 во время образовательного процесса.

"Каждый учитель должен быть обеспечен необходимой техникой … Именно потому Министерство образования и Минцифры запустило это проект "Ноутбук каждому учителю". Это государственная субвенция на приобретение ноутбуков для учителей … 60 тыс. ноутбуков для учителей – это наш план на 2021 год", - заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан во время онлайн-брифинга относительно государственной субвенции на приобретение ноутбуков для педагогов.

По ее словам, уже в октябре 2021г. ожидаются результаты первых торгов, подведение итогов по ценам и необходимому количеству ноутбуков, в ноябре 2021 года будут подведены результаты последнего этапа торгов.

Как отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий, "в настоящее время все области Украины уже получили государственные субвенции на закупку ноутбуков и начинают процесс распределения полученных средств".

"Некоторые области Украины уже начинают закупку ноутбуков для педагогов. Еще вчера у нас было 6,5 тыс. компьютеров, заявки по которым подали на закупку, а уже сегодня 8 тыс.", - сказал он.

Распределение закупленных ноутбуков будет производиться областными администрациями между учреждениями образования, в которых количество персональных компьютеров меньше, чем количество педагогических работников. В первой очереди стоят учреждения общего и среднего образования с количеством не менее 250 учеников и опорные учреждения с количеством не менее 200 учеников. Во второй очереди учреждения общего среднего образования с количеством менее 100 учеников.

В настоящее время на сайте Министерства цифровой трансформации можно ознакомиться с картой по планам закупок ноутбуков по областям, количеству школ, которые планируют получить ноутбуки и общей потребности педагогов в них.

Финансирование закупки технических средств будет производиться за счет государственной субвенции с привлечением финансовой помощи органов местного самоуправления. Также организаторы проекта "Ноутбук каждому учителю" рассчитывают на помощь представителей бизнеса.

По словам Селецкого, средняя стоимость ноутбука составляет 20 тыс. 40 грн. Больше всего средств из бюджета на закупку выделено для Днепропетровской и Киевской областей более 70 млн. грн каждой в зависимости от количества учеников.

Формула расчета потребности учреждений образования в ноутбуках для педагогов не предусматривает необходимости их выделения для учителей технических и спортивных специальностей.

Теги: #минцифры #педагоги #минобразования #образование
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