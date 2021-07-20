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12:57 20.07.2021

В Днепропетровской области задержали пациента психиатрической больницы, убившего санитара при побеге

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В Днепропетровской области задержали пациента психиатрической больницы, убившего санитара при побеге

В одном из частных домов в селе Зеленое Ингулецкого района (Днепропетровская обл.) во вторник, 20 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали больного шизофренией пациента Гейковской областной психоневрологической больницы, который убил санитара при побеге из медучреждения.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины, беглец в течение двух дней скрывался в разных местах.

"Сегодня, 20 июля, утром полицейские задержали его в 50 км от места совершения преступления в одном из домов в селе Зеленое Ингулецкого района. Мужчину доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркивают правоохранители.

Они отмечают, что на поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав районной и городской полиции.

"Правоохранители совместно с кинологами проработали местность и прилегающую к месту преступления территорию. Они проверили все возможные пути отхода злоумышленника, заброшенные здания, лесополосы. Благодаря взаимодействию правоохранителей с местными жителями подозреваемого в убийстве удалось задержать", - резюмируют в полиции.

Как сообщалось, 19 июля под Кривым Рогом в Гейковской областной психоневрологической больнице пациент убил медбрата и сбежал, в связи с чем в Криворожском районе был введен план-перехват.

По информации главврача Гейковской психоневрологической больницы Николая Жука пациент был болен шизофренией. "Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении более двух месяцев. Состояние никогда не было стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал и ножкой от стула ударил его в висок", - сказал медик.

Также сообщалось, что подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок.

 

Теги: #днепропетровская_область #задержание #убийство
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