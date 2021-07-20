События

11:21 20.07.2021

Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

1 мин читать
Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

Украина начинает 5-й этап кампании вакцинации от COVID-19, с 21 июля вакцинироваться смогут все желающие взрослые.

"Министерство здравоохранения готово начать 5-й этап вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от COVID-19", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник.

Он отметил, что привиться можно будет в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

Ляшко напомнил, что на сегодня в Украине уже осуществлено 4,179 млн вакцинаций от COVID-19, полностью вакцинированы более 1,461 млн человек - медиков, педагогов, военных, соцработников, пожилых граждан и других. При этом Украина постоянно наращивает темпы вакцинации.

По словам Ляшко, в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, а за 19 дней июля уже сделали более 1,503 млн прививок, почти столько, сколько в июне.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 20.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

09:37 20.07.2021
Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

Вакцинальные центры откроют в каждом райцентре - Ляшко

09:08 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

09:05 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

08:21 20.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

06:49 20.07.2021
В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

01:37 20.07.2021
В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

20:24 19.07.2021
Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

Из 257 больниц, предназначенных для госпитализации граждан с коронавирусом, требованиям НСЗУ соответствуют 190 – Ляшко

19:34 19.07.2021
Саудовская Аравия будет выпускать за границу только полностью вакцинированных против COVID-19

Саудовская Аравия будет выпускать за границу только полностью вакцинированных против COVID-19

19:16 19.07.2021
Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

Байден призывает американцев вакцинироваться, чтобы победить COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

Кулеба: у Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро"

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы в Чехии являются едва ли не наибольшим нацменьшинством - посол

Высший совет правосудия призывает Раду доработать законопроект о реформе ВСП и не допустить коллапса судебной власти

Кулеба: у Украины есть конкретные идеи, как помешать РФ превратить Черное море в свое "внутреннее озеро"

Медведчук надеется, что апелляционный суд изучит материалы и учтет аргументы защиты

С начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек, из них 36 детей – ГСЧС

В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

SEC прикрыла схему семьи аферистов, продвигавших инвестиции на основе рекомендаций "суперкомпьютера"

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА