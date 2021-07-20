Украина начинает 5-й этап вакцинальный кампании, вакцинироваться от Covid-19 смогут все желающие

Украина начинает 5-й этап кампании вакцинации от COVID-19, с 21 июля вакцинироваться смогут все желающие взрослые.

"Министерство здравоохранения готово начать 5-й этап вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку от COVID-19", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге во вторник.

Он отметил, что привиться можно будет в ближайшем пункте прививок или в центре массовой вакцинации.

Ляшко напомнил, что на сегодня в Украине уже осуществлено 4,179 млн вакцинаций от COVID-19, полностью вакцинированы более 1,461 млн человек - медиков, педагогов, военных, соцработников, пожилых граждан и других. При этом Украина постоянно наращивает темпы вакцинации.

По словам Ляшко, в июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, а за 19 дней июля уже сделали более 1,503 млн прививок, почти столько, сколько в июне.