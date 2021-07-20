С начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек, из них 36 детей – ГСЧС

С начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек, из которых 36 – дети, при этом за аналогичный период того же года в водоемах Украины утонуло 166 человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"С начала года на водоемах страны погибло 808 человек… Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), уже можно делать выводы о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в стране в этом году", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что даже катастрофически высокий показатель смертности на водных объектах не пугает людей.

"Несмотря на постоянные предупреждения сотрудников Службы спасения, люди игнорируют элементарные правила поведения на воде", - подчеркивают в ГСЧС.

Там уточняют, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

"В частности, в Запорожье, за сутки с 19 июля погибло два человека - на реке Днепр и Азовском море. Так, первый случай произошел в 13:30 в с. Благовещенка на Каховском водохранилище. Как выяснилось, на расстоянии 300 м от берега во время купания на надувном матрасе исчез под водой молодой человек. Водолазы АРЗ СП при обследовании нашли тело мужчины без признаков жизни и доставили его на берег. Погибшим оказался 31-летний житель города Запорожье. Впоследствии, в 15:28 в районе центрального пляжа города Приморск произошло еще одно событие. Спасатели отдельного поста АРЗ СП достали из воды тело мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 60-летний житель Запорожья", - сообщают спасатели.

Также отмечается, что в столице только за минувшие выходные утонуло пять человек.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности на воде.