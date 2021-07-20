События

10:15 20.07.2021

В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

1 мин читать
В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

Луцкие правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству собственных жены и дочери, сообщает пресс-служба полиции Волынской области во вторник.

"Сообщение об убийстве в Луцке поступило в полицию сегодня в 7:15: заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь. За считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин - 56 и 22 лет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

"Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения", - подчеркивают в полиции.

Теги: #полиция #убийство #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:43 19.07.2021
Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

Под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медработника и сбежал, объявлен план-перехват

20:27 14.07.2021
Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

Под Коростенем найден убитым подросток, в убийстве подозревается 15-летняя девушка

11:58 11.07.2021
Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

06:53 09.07.2021
В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

В убийстве президента Моиза замешаны колумбийцы и американцы - власти Гаити

19:32 07.07.2021
Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

Иностранец предстанет перед судом за убийство мужчины в переходе на Майдане Независимости в декабре прошлого года – прокуратура

13:38 07.07.2021
Убит президент Гаити

Убит президент Гаити

18:40 06.07.2021
Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

20:25 04.07.2021
В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

11:55 02.07.2021
Во Львовской области 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля - полиция

Во Львовской области 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля - полиция

20:39 27.06.2021
В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

В Луцке правоохранители охраняют публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня молодежи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

В результате тройной ДТП на Львовщине погибла 2-летняя девочка, еще четыре человека пострадали

Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

ПОСЛЕДНЕЕ

С начала июля в украинских водоемах утонуло 265 человек, из них 36 детей – ГСЧС

Число заражений COVID-19 в мире приближается к 191 млн - университет Хопкинса

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

SEC прикрыла схему семьи аферистов, продвигавших инвестиции на основе рекомендаций "суперкомпьютера"

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА