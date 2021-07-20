В Луцке задержали мужчину, который может быть причастен к убийству жены и дочери

Луцкие правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к убийству собственных жены и дочери, сообщает пресс-служба полиции Волынской области во вторник.

"Сообщение об убийстве в Луцке поступило в полицию сегодня в 7:15: заявительница рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь. За считанные минуты на место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин - 56 и 22 лет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

"Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения и объявления подозрения", - подчеркивают в полиции.