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10:08 20.07.2021

Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

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Советник Госдепа США Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле 20-21 июля посетит Киев, чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной, сообщает пресс-служба Госдепа США.

"Советник Департамента Дерек Чолле посетит Киев 20-21 июля и Варшаву 21-23 июля, чтобы укрепить стратегическую ценность отношений США с Украиной и Польшей. Он продолжит наши дипломатические переговоры с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность по поводу трубопровода "Северный поток – 2" и энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве, советник встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ.

Кроме того, он встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины.

Теги: #северный_поток_2 #визит #госдеп_сша
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