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08:39 20.07.2021

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

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Армия обороны Израиля сообщила, что по израильской территории из Ливана был осуществлен пуск двух ракет.

"Две ракеты были выпущены из Ливана в направлении северной части Израиля. Одна из ракет была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", вторая упала на открытой местности на территории Израиля", - говорится в сообщении военных в твиттере.

"Мы по-прежнему готовы защищать Израиль на всех фронтах", - подчеркнула армия.

Ранее она сообщила о том, что на севере страны прозвучали сирены, предупреждающие об опасности.

Теги: #армия #ракеты #ливан #израиль
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