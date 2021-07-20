События

08:21 20.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

2 мин читать
В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 июля 2021 в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровели - 540 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник утром.

Днем ранее, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев - 52 756.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:08 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек – Минздрав

09:05 20.07.2021
В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

В Украине за сутки вакцинировано более 80 тыс. человек

08:46 20.07.2021
В Украине обесточены 75 населенных пунктов

В Украине обесточены 75 населенных пунктов

07:41 20.07.2021
Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

06:49 20.07.2021
В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

05:36 20.07.2021
Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама

Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама

02:37 20.07.2021
На оккупированной территории Луганской области острый дефицит питьевой воды

На оккупированной территории Луганской области острый дефицит питьевой воды

01:37 20.07.2021
В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

00:45 20.07.2021
В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Госдепа США Дерек Чолле

В Украину в ближайшее время с визитом прибудет советник Госдепа США Дерек Чолле

23:36 19.07.2021
Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате тройной ДТП на Львовщине погибла 2-летняя девочка, еще четыре человека пострадали

Зеленский обсудил с президентом Евросовета подготовку к саммиту "Украина - ЕС"

Украина, Грузия и Молдова должны сделать все, чтобы война и линии разграничения исчезли навсегда - Зеленский

Зеленский предложил вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Евросовета

Украина может ввести самоизоляцию на 7-14 дней для въезжающих невакцинированных – селектор в ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана

США поставят еще 4 млн доз вакцин против COVID-19 по всему миру

Уголовное дело завели по факту массового ДТП под Севастополем

Движение транспорта по тоннелю на Елены Телиги восстановили

В результате тройной ДТП на Львовщине погибла 2-летняя девочка, еще четыре человека пострадали

Безопасность в Черноморском регионе должна стать приоритетом мирового сообщества, важным инструментом для этого может быть Крымская платформа

Зеленский поздравил Вахтанга Кикабидзе с 83-летием и пригласил его в Украину на празднование Дня независимости

Зеленский обсудил с президентом Молдовы активизацию торгово-экономического сотрудничества – пресс-служба президента

Госсекретарь США встретился с лидером белорусской оппозиции Тихановской, сообщают ее соратники

Байден серьезно относится к хакерским атакам, будь они из России или Китая - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА