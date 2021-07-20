В Украине за сутки зафиксировано 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 19 июля 2021 в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 279 человек, летальных случаев – 25, выздоровели - 540 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник утром.

Днем ранее, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, 12 июля сообщалось о 174 новых подтвержденных случаях COVID-19, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев - 52 756.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.