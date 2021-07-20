События

07:41 20.07.2021

Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

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Российские наемники с начала суток обстреляли поселок Пески на Донбассе

С начала суток российские наемники обстреляли поселок Водяное на Приазовье (Донбасс) из минометов 120-го калибра, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 20 июля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вследствие вражеского огня боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди военных Объединенных сил нет", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Так, в районе Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

За прошедшие сутки, 19 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения со стороны российских наемников.

Вблизи Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки наемники обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. 

Теги: #оос #сводка #украина
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