В Британии с конца сентября будут пускать на массовые мероприятия только вакцинированных

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей.

По сообщению газеты The Guardian, Джонсон пояснил, что принял такое решение, так как обеспокоен "риском, который представляют ночные клубы". Британские власти считают, что клубы играют существенную роль в распространении коронавирусной инфекции.

Согласно плану главы британского правительства, к концу сентября все англичане старше 18 лет получат возможность привиться от COVID-19, и потому с того момента можно будет пускать людей на массовые мероприятия только при предъявлении сертификата о вакцинации. Отрицательного теста на COVID-19 тогда будет недостаточно, предупредил британский премьер.

Кроме того, Джонсон заверил, что считает правильным свое решение с понедельника отменить ограничения в Англии, призванные замедлить распространение коронавируса.

"Если мы не откроем страну сейчас, мы можем столкнуться с еще более жесткими ограничениями в будущем", - сказал Джонсон на пресс-конференции, аргументируя решение снять ограничения, несмотря на растущее число ежедневных случаев заболевания COVID-19.

Также Джонсон похвалил англичан за высокие темпы вакцинации и призвал их продолжить прививаться от COVID-19.

"Единственная причина, по которой мы можем открыть страну сейчас, - это большое число вакцинированных за короткое время", - сказал Джонсон. Премьер-министр отметил, что 96% людей старше 50 и 83% людей в возрасте от 30 до 50 лет уже вакцинировались, однако 36% людей в возрасте от 18 до 30 лет до сих пор не получили первую дозу вакцины.

На данный момент в Великобритании 87,9% населения получило одну дозу вакцины и 68,5% - две. За весь период пандемии в стране было зарегистрировано более 5,4 млн случаев заражения COVID-19 и около 128 тыс. смертей от заболевания.