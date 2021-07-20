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05:36 20.07.2021

Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама

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Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю Курбан-Байрама

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Курбан-Байрама, сообщила пресс-служба главы государства.

"Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-Байрама - праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны. В эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества - взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании. Желаю всем мусульманам добра и благополучия",  говорится в сообщении.

Теги: #зеленский #мусульмане #украина #поздравление
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