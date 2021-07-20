События

03:21 20.07.2021

Уголовное дело завели по факту массового ДТП под Севастополем

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Обстоятельства аварии с участием грузового и пяти легковых автомобилей в Севастополе, в которой есть жертвы и раненые, выяснят в рамках уголовного дела, сообщили журналистам в главном следственном управлении СКР РФ по Крыму и Севастополю.

Дело открыто по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

"В результате автокатастрофы погибли водитель КамАЗ и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга, их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын. Личности погибших установлены", - говорится в пресс-релизе.

В ближайшее время назначат ряд экспертиз для установления обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.

Прокуратура Севастополя ранее сообщила, что контролирует ход процессуальной проверки и даст оценку "соблюдения законодательства в деятельности транспортной компании", являющейся собственником грузовика.

"Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. После выяснения личностей всех погибших и пострадавших будет организована работа с родственниками и оказана необходимая помощь", - цитирует пресс-служба правительства Севастополя губернатора города Михаила Развожаева.

Как сообщалось, авария произошла в понедельник вечером на дороге Ялта-Севастополь, в районе горы Гасфорта. Грузовик столкнулся с легковушками Mercedes и Daewoo, затем - с Renault, протащив его примерно 700 метров, далее - с Hyundai и Nissan, после чего врезался в ограждение и съехал с трассы в лес.

Теги: #севастополь #дтп #дело #россия
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