На оккупированной территории Луганской области острый дефицит питьевой воды

На территории временно оккупированной Луганской области критически ограничены поставки питьевой воды для населения, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий (МинВОТ).

"По имеющейся информации на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация Рф критически ограничила поставки питьевой воды населению. Оккупационные режимы Рф продолжают нагло нарушать все нормы международного и международного гуманитарного права, пренебрегают обеспечением базовых потребностей людей и, по сути, осуществляют геноцид", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях аномальной жары это может влиять на катастрофическое ухудшение качества воды, поскольку неравномерная ее подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний.

"Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раз в неделю графику "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое, Г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю., Г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что на территории Алчевска, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявлено водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.